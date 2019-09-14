الخرطوم 15 محرم 1441 هـ الموافق 14 سبتمبر 2019 م واسركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم على إنهاء رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك زيارته إلى جوبا التي بحث خلالها مع رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت والقيادات الجنوبية سبل تعزيز العلاقات بين دولتي السودان.ونقلت عن وزير الطاقة والتعدين السوداني عادل إبراهيم أنه توصل إلى تفاهمات مع نظيره الجنوب سوداني على مراجعة الاتفاقيات النفطية بين البلدين خاصة مسألة رسوم عبور النفط.وأخبرت عن مقتل 13 مدنيًا بينهم أطفال في قصف مدفعي عشوائي شنته ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على تجمعات سكنية بمحافظتي الحديدة وتعز غرب وجنوب غرب اليمن.وابرزت تصريح المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية مايكل لينك أن خطط إسرائيل لضم وادي الأردن أمر غير شرعي ويهدد فرص التوصل إلى حل قائم على وجود دولتين.وسلطت الضوء على نفي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب معلومات تحدّثت عن إمكان أن تكون إسرائيل "تجسّست" على البيت الأبيض.// انتهى //09:09ت م0020