واشنطن 15 محرم 1441 هـ الموافق 14 سبتمبر 2019 م واسقالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية إن منخفضًا جويًا بالقرب من جزر البهاما تحول إلى العاصفة المدارية "هامبرتو" التي تهدد بضرب الجزر بعد أقل من أسبوعين من الدمار الذي لحق بها جراء الإعصار دوريان.وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من أن "هامبرتو من المرجح أن يجلب رياحًا قوية ترافق العاصفة المدارية وأمطارًا غزيرةً على أجزاء من شمال غربي جزر البهاما اليوم".ويتوقع أيضًا أن تؤدي العاصفة المدارية "هامبرتو" إلى هطول أمطار غزيرة وبعض الفيضانات المفاجئة في ولايات أمريكية هي فلوريدا وجورجيا وساوث كارولينا خلال عطلة نهاية الأسبوع.// انتهى //10:03ت م0023