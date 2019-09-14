جاكرتا 15 محرم 1441 هـ الموافق 14 سبتمبر 2019 م واسأصيب أحد أفراد الشرطة الإندونيسية في عدة انفجارات وقعت في مستودع تابع لها بمقاطعة جاوة الوسطى الإندونيسية اليوم حيث كان يتم تخزين عتاد يعود للحرب العالمية الثانية.وقال المتحدث باسم الشرطة الوطنية، ديدي براسيتيو إنه لم يكن هناك أي قتلى بسبب الانفجارات والحريق الذي أعقب ذلك بمقر شرطة متنقل في منطقة سيمارانج، لكن ألحقت أضرار بالعديد من المنازل المجاورة.وأضاف أنه كان يتم تخزين إجمالي 16 قذيفة هاون ولغم أرضي يعود للحرب العالمية الثانية في المستودع.وتابع المتحدث "ربما كان الانفجار ناجمًا عن ارتفاع درجة الحرارة، لكن مازال يتم التحقيق في السبب الحقيقي".// انتهى //10:09ت م0024