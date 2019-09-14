عام / "الأرصاد" تنبه بهطول أمطار رعدية على محافظة الطائف
السبت 1441/1/15 هـ الموافق 2019/09/14 م واس
الطائف 15 محرم 1441 هـ الموافق 14 سبتمبر 2019 م واس
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا متقدمًا عن أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، على محافظة، الطائف , مشيرةً إلى أن الحالة المناخية تستمر حتى الساعة السادسة مساء ً.
ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة من جهتها , الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالة المناخية، متمنيةً السلامة للجميع .
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10:28ت م
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