جيزان 15 محرم 1441 هـ الموافق 14 سبتمبر 2019 م واستنظم غرفة جازان‬ بالتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" غدًا ، برنامجًا تدريبيًا بعنوان " مشروعك الريادي خطوة بخطوة " ، وذلك بمسرح الغرفة.ويتضمن البرنامج عددًا من المحاور التدريبية حول ابتكار الأفكار للمشاريع ، ومعايير تقييم أفكار المشاريع ، ومختبر المشاريع من خلال نموذج العمل التجاري والتحليل الرباعي ، وكذلك أساسيات دراسة جدوى المشاريع.ويأتي البرنامج التدريبي ضمن فعاليات برامج غرفة جازان باليوم الوطني الـ89 للمملكة. ‏// انتهى //10:56ت م0027