اقتصادي / مشروعك الريادي برنامج تدريبي بغرفة جازان غدًا
السبت 1441/1/15 هـ الموافق 2019/09/14 م واس
جيزان 15 محرم 1441 هـ الموافق 14 سبتمبر 2019 م واس
تنظم غرفة جازان بالتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" غدًا ، برنامجًا تدريبيًا بعنوان " مشروعك الريادي خطوة بخطوة " ، وذلك بمسرح الغرفة.
ويتضمن البرنامج عددًا من المحاور التدريبية حول ابتكار الأفكار للمشاريع ، ومعايير تقييم أفكار المشاريع ، ومختبر المشاريع من خلال نموذج العمل التجاري والتحليل الرباعي ، وكذلك أساسيات دراسة جدوى المشاريع.
ويأتي البرنامج التدريبي ضمن فعاليات برامج غرفة جازان باليوم الوطني الـ89 للمملكة.
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10:56ت م
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