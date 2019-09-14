الجزائر 15 محرم 1441 هـ الموافق 14 سبتمبر 2019 م واسجددت الجزائر تمسكها وقناعتها بأن لا حل للأزمة في ليبيا إلا بين الليبيين أنفسهم.جاء ذلك في تصريح لوزير الخارجية الجزائري صابر بوقدوم، خلال محادثاته مع رئيس البعثة الأممية للدعم في ليبيا غسان سلامة، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية اليوم.وقال بوقدوم: "نطالب بوقف إطلاق النار، وندعو لاحترام قرارات مجلس الأمن، خاصة فيما يخص حظر الأسلحة".// انتهى //11:42ت م0033