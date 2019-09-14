القاهرة 15 محرم 1441 هـ الموافق 14 سبتمبر 2019 م واسيشارك البرلمان العربي بوفد يرأسه نائب رئيس البرلمان العربي عادل العسومي ويضم ستة أعضاء من البرلمان العربي من ست دول عربية هي البحرين ومصر والعراق وعُمان والمغرب وليبيا لمتابعة الانتخابات الرئاسية التونسية التي تبدأ غد الأحد.وقال البرلمان العربي، في بيان اليوم، إن مشاركته تأتي حرصًا منه على متابعة الاستحقاقات الديمقراطية في الدول العربية ودعم ومواكبة الانتقال السياسي في تونس، وكذا بناءً على دعوة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية للبرلمان العربي لمتابعة الانتخابات الرئاسية التونسية.وأشار إلى أنه تم وضع خطة عمل لمتابعة الانتخابات الرئاسة التونسية في مختلف مراحلها من خلال تغطية أكبر عدد ممكن من المراكز اﻻنتخابية، وبما يضمن تنوع طبيعة هذه المراكز في العاصمة وعددٍ من الولايات التونسية ومتابعة إجراءات عد وفرز الأصوات وإعلان النتيجة.وأوضح البيان أن الوفد سيقوم عقب انتهاء الانتخابات برفع تقرير لرئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي لرفعه إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية يتضمن مرئيات وملاحظات وفد البرلمان العربي المشارك في متابعة العملية الانتخابية.// انتهى //12:17ت م0038