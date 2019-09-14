إسلام آباد 15 محرم 1441 هـ الموافق 14 سبتمبر 2019 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم تصريحات رئيس الوزراء عمران خان الذي أكد بأن باكستان لا تريد حربًا مع الهند، ولكنها ستواصل إبراز القضية الكشميرية في المحافل الدولية.وأخبرت عن مقتل جندي باكستان بنيران أطلقتها القوات الهندية على نقطة عسكرية باكستانية عبر الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير.واهتمت بدعوة باكستان لرؤساء الولايات المتحدة الأمريكية والصين وروسيا للتدخل لحل القضية الكشميرية.وأشارت إلى تسجيل احتياطي النقد الأجنبي لدى باكستان زيادة كبيرة خلال الشهرين الماضيين.وتطرقت إلى مطالبة صندوق النقد الدولي من باكستان بتقليص الاعتماد على الديون من خلال زيادة الضرائب.أفغانياً تابعت صحف باكستان تطورات المعارك الجارية بين القوات الأفغانية وحركة طالبان للسيطرة على المناطق الأفغانية.وتابعت إدانة واستنكار الدول العربية والإسلامية لتصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي الخاصة بضم غور الأردن وشمال البحر الميت إلى إسرائيل.وأشارت إلى تعهد زعيمة هونغ كونغ كاري لام بجعل الإسكان ووسائل عيش المواطنين أولوية لتهدئة حالة من الاستياء حيال طريقة حكم المركز المالي الآسيوي.وأخبرت أيضًا عن مقتل سبعة أشخاص على الأقل جنوبي تركيا حين مرت حافلتهم فوق قنبلة موقوتة بجانب إحدى الطرق.// انتهى //12:23ت م0039