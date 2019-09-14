الجزائر 15 محرم 1441 هـ الموافق 14 سبتمبر 2019 م واسأبرزت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم عن تظاهر الآلاف من الجزائريين في مسيرات بالعاصمة الجزائر ومدن أخرى للمطالبة برحيل باقي رموز النظام السابق قبل إجراء الانتخابات الرئاسية المرتقبة في شهر ديسمبر القادم.ورصدت الاستعدادات الأخيرة لإجراء الانتخابات الرئاسية في تونس، متحدثةً عن إمكانية إبرام تحالفات في حال لم تحسم النتائج في الجولة الأولى.وأشارت إلى قلق الجزائر لإعلان الاحتلال الإسرائيلي احتمال ضم مناطق من الضفة الغربية المحتلة، عادةً ذلك انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي.ونقلت إعلان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف انتهاء الحرب في سوريا، وأن استعادة الاستقرار إلى كامل ربوع البلاد سيتم بشكل تدريجي.// انتهى //12:31ت م0041