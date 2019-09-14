بغداد15 محرم 1441 هـ الموافق 14 سبتمبر 2019 م واساهتمت الصحف العراقية الصادرة اليوم بانطلاق أولى جلسات الفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب العراقي اليوم, وسط ترجيحات بأن يكون الفصل الجديد زاخرًا بالملفات والقوانين التي يفترض أن يناقشها المجلس.وتطرقت إلى إعلان هيئة استثمار بغداد المباشرة بتنفيذ مشروع سكني على طريق مطار بغداد قالت إنه الأول من نوعه كونه يتضمن إنشاء أبراج بارتفاعات عالية.وأبرزت اليوم اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية برهم صالح مع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أمس, وتركز على تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد وما تم تنفيذه من فقرات البرنامج الحكومي.وعرجت الصحف على تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بضم غور الأردن في الضفة الغربية المحتلة إلى إسرائيل في حال فوزه في الانتخابات المقبلة, مبرزة ردود الفعل العربية والدولية المنددة والغاضبة على هذا التصريح الذي يأتي قبل أيام من موعد إجراء الانتخابات الإسرائيلية.// انتهى //12:31ت م0042