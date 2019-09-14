بيروت 15 محرم 1441 هـ الموافق 14 سبتمبر 2019 م واسكشف المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بيير كرينبول عن حملة غير مسبوقة لإنهاء خدمات الوكالة الأممية ووقف مساعداتها وخدماتها للاجئين الفلسطينيين.وأعلن المفوض الأممي في تصريح اليوم، أن هناك حملة ضد وجود الأونروا لنزع الشرعية عن قضية اللاجئين الفلسطينيين ، مضيفًا أن الوكالة الأممية، وبعد أن تخطت أزمتها المالية، تواجه اليوم تحديات جديدة على الساحة السياسية.وأكد كرينبول أهمية التجديد لولاية الأونروا بأكبر عدد ممكن من الأصوات وذلك مع بدء المناقشات في الجمعية العامة للأمم المتحدة حول ولاية الأونروا نهاية الشهر الحالي، التي من المفترض أن يتم التجديد لمهمتها في شهر أكتوبر المقبل.وكان بيير كرينبول وصل إلى بيروت يوم الأربعاء الماضي ، واجتمع مع قيادات لبنانية وفلسطينية بحث خلالها أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان والأزمة المالية التي تتعرض لها الأونروا.// انتهى //12:47ت م0043