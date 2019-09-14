نجران 15 محرم 1441 هـ الموافق 14 سبتمبر 2019 م واسنبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم ، من رياح نشطة وسحب رعدية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران ، ونشاط في الرياح السطحية ، تشمل مدينة نجران، ومحافظات، بدر الجنوب، وحبونا، وثار، ويدمة، وخباش، تستمر حتى الساعة السابعة مساءً .ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران من جهتها الجميع لأخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول .// انتهى //12:59ت م0045