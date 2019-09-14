عام / الأرصاد" تنبه من رياح نشطة وسحب رعدية على منطقة نجران
السبت 1441/1/15 هـ الموافق 2019/09/14 م واس
نجران 15 محرم 1441 هـ الموافق 14 سبتمبر 2019 م واس
نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم ، من رياح نشطة وسحب رعدية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران ، ونشاط في الرياح السطحية ، تشمل مدينة نجران، ومحافظات، بدر الجنوب، وحبونا، وثار، ويدمة، وخباش، تستمر حتى الساعة السابعة مساءً .
ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران من جهتها الجميع لأخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول .
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12:59ت م
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