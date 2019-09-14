واقادوقو 15 محرم 1441 هـ الموافق 14 سبتمبر 2019 م واسانعقدت في العاصمة البوركنابية واقادوقو، على هامش أعمال قمة "إكواس" حول الإرهاب التي ستنطلق أعمالها في وقت لاحق اليوم، قمة إفريقية مصغرة حول الطاقة بين مجموعة الخمس في الساحل والبنك الإفريقي للتنمية.وبحثت القمة ملف استغلال الطاقة الشمسية من أجل التنمية الاجتماعية والاقتصادية لدول الساحل الخمس، بهدف استغلال القدرات الشمسية بمنطقة الساحل، من السنغال إلى إثيوبيا، لتسهيل الولوج إلى الكهرباء لما يناهز 250 مليون شخص.وتسعى المبادرة الجديدة التي أطلقها البنك الإفريقي للتنمية إلى بلوغ طاقة توليد إجمالية قدرها "10 جيغاوات" انطلاقًا من مصادر الطاقة المتجددة في حدود عام 2025.يذكر أن دول الساحل الخمس، هي: موريتانيا، وتشاد، ومالي، وبوركينافاسو والنيجر.// انتهى //13:19ت م0047