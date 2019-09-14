تونس 15 محرم 1441 هـ الموافق 14 سبتمبر 2019 م واسانطلقت في تونس اليوم، الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية المقرّر إجراؤها يوم 6 أكتوبر القادم داخل تونس بـ27 دائرة انتخابيّة.وأفادت الهيئة العليا للانتخابات في تونس، أن عدد الناخبين المسجلين الذين سيصوتون في الانتخابات التشريعية والرئاسية بلغ 7 ملايين و 81 ألفًا و 307 ناخب.وتتسابق لهذه الانتخابات التشريعية التي سينبثق عنها المجلس النيابي القادم (217 مقعدًا)، أكثر من 1500 قائمة في مجمل الدوائر الانتخابية سواءً داخل تونس أو بالدوائر الانتخابية خارج البلاد.// انتهى //13:20ت م0048