الرياض 15 محرم 1441 هـ الموافق 14 سبتمبر 2019 م واستستعد اللجنة الوطنية لصناعة الحديد، المنبثقة من مجلس الغرف السعودية لإطلاق المؤتمر السعودي الدولي الأول لصناعة الحديد الاثنين المقبل 16 سبتمبر الجاري، برعاية معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر الخريف.ويستعرض المؤتمر زيادة فرص الاستثمارات الأجنبية بالمملكة في مجال الصناعات الحديدية بمختلف أنواعها، إضافة إلى استقطاب قادة صناعة الحديد والصلب العالمية لزيارة المملكة، حيث يستهدف جميع قادة صناعة الحديد والصلب العالمية والإقليمية لأول مرة على أرض المملكة، جنباً إلى جنب مع قادة صناعة الحديد والصلب الوطنية، وكذلك بحث جميع المستجدات الاقتصادية والصناعية على مستوى العالم، ومنها الحروب التجارية وأثرها على صناعة الحديد ومستقبلة، وكذلك التحديات التي تواجه هذه الصناعة المهمة.وقال رئيس المؤتمر واللجنة الوطنية لصناعة الحديد، المهندس رائد العجاجي، إن المؤتمر اكتسب أهمية بالغة بعد رعاية معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر الخريف، الذي قام بتذليل جميع الصعوبات ليقام هذا المؤتمر في وقته، مبيناً أن المؤتمر يأتي في ظرف بالغة الأهمية والمتمثلة في إقرار وزارة مستقله تعنى بالصناعة والثروة المعدنية.وبين أن الإقبال الكبير على المؤتمر يعطي الكثير من الدلالات على أهمية هذه الصناعة وريادة المملكة فيها، حيث تم إغلاق باب التسجيل مبكراً بعد استقبال أكثر من 850 مسجلاً وهي الطاقة الاستيعابية لقاعة المؤتمر، مفيداً أن اللجنة الوطنية لصناعة الحديد تشرف على تنظيم هذا المؤتمر الغير ربحي بجهود وطنية خالصة، رغم إنها تجربتها الأولى، ولم يكن ليتحقق ذلك لولا الدعم الكبير من مجلس الغرف السعودية برئاسة الدكتور سامي العبيدي.وأفاد المهندس العجاجي أن المؤتمر سيشهد مشاركة واسعة من قبل أكثر من 40 شركة حديد محلية وخليجية وعالمية وممثليهم، إضافة إلى 36 متحدثاً محلياً وعالمياً من المتخصصين والبارزين فيما يعنى بهذه الصناعة، بخلاف المشاركات من قبل الوزارات والهيئات الحكومية، الأمر الذي سيشكل فرصة كبيرة ونادرة لبحث فرص الاستثمار ومواكبة التوجهات العالمية في صناعة الحديد والصلب وتعزيز تواجد المملكة الرائدة في هذه الصناعة عالمياً، مشيراً إلى أن صناعة الحديد والصلب تعد إحدى أهم ركائز الصناعات الاستراتيجية للدول، ودليل على ذلك أن مجموعة العشرين G20 خصصت منتدى ضمن لقاءاتها السنوية لبحث شؤون هذه الصناعة حصراً لما لها من آثار على الأمن الاقتصادي القومي للدول.وحول الجلسات العلمية في المؤتمر، أوضح العجاجي أنها ستشهد مشاركة معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر الخريف في الجلسة التنفيذية، ورئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) الدكتور عبد العزيز بن صالح الجربوع، التي ستكون بعنوان الدور المحوري للمملكة في صناعة الحديد والصلب عالمياً، وسيشارك فيها ايضاً رئيس شركة تيناريس العالمية المتخصصة في صناعة أنابيب النفط والغاز باولو روكا، ونائب رئيس شركة دانيلي الإيطالية المتخصصة في بناء مصانع الحديد أندريا ديسبارو، ونائب الرئيس التنفيذي لشركة ساجان جندال الهندية سانجاي جيرام، وستكون يوم الثلاثاء 17 سبتمبر، بعدها سيتم تداول بقية الجلسات في اليوم الأول واليوم الثاني، حيث سيشارك فيها 20 متحدثاً منهم مسؤولين حكوميين وأصحاب معالي، ومنهم ايضاً رؤساء الشركات وكذلك ممثلي الهيئات الحكومية المختلفة، إضافة إلى 23 متحدثاً أجنبياً قدموا من عدد من الدول منها أمريكا وإيطاليا والهند والأرجنتين وبريطانيا والصين والسويد والإمارات والأردن وكذلك إسبانيا.// انتهى //14:38ت م0054