الخوخة 15 محرم 1441 هـ الموافق 14 سبتمبر 2019 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 150 سلة غذائية على النازحين من محافظة الحديدة إلى مخيم بني جابر بمديرية الخوخة في محافظة الحديدة، من خلال ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية، يستفيد منها 900 نازح.وتأتي هذه المساعدات في إطار الدعم المقدم من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني للتخفيف من معاناته جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها.//انتهى//14:53ت م0056