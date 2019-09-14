أبها 15 محرم 1441 هـ الموافق 14 سبتمبر 2019 م واسنظمت اللجنة الثقافية بمحافظة بيشة، أمس، دورة بعنوان " مهارات الحديث"، وذلك ضمن فعاليات مهرجان الصفري .وقدّمت الدورة التي أقيمت على مسرح مركز الأمير منصور بن مقرن، بجامعة الملك سعود بدور الفصام ، وأدارت اللقاء عضو اللجنة الثقافية مزنة السبع ، حيث تناولت خلالها مهارات الحديث في اللغة العربية ومعنى المهارة وصفات المتحدثين والخطباء وطرق التغلب على الخوف والقلق خلال الالقاء أمام الجمهور .وعددت الفصام للحضور صفات المتحدث الجيد والمفردات المستخدمة في الحديث وأساليب إدارة الحديث وقواعده ، مستعرضة في لقائها أهم عناصر الحديث التي ترتكز على الإلمام والثقة .// انتهى //14:57ت م0058