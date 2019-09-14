ثقافي / "مهارات الحديث" دورة ضمن فعاليات مهرجان الصفري في بيشة
السبت 1441/1/15 هـ الموافق 2019/09/14 م واس
أبها 15 محرم 1441 هـ الموافق 14 سبتمبر 2019 م واس
نظمت اللجنة الثقافية بمحافظة بيشة، أمس، دورة بعنوان " مهارات الحديث"، وذلك ضمن فعاليات مهرجان الصفري .
وقدّمت الدورة التي أقيمت على مسرح مركز الأمير منصور بن مقرن، بجامعة الملك سعود بدور الفصام ، وأدارت اللقاء عضو اللجنة الثقافية مزنة السبع ، حيث تناولت خلالها مهارات الحديث في اللغة العربية ومعنى المهارة وصفات المتحدثين والخطباء وطرق التغلب على الخوف والقلق خلال الالقاء أمام الجمهور .
وعددت الفصام للحضور صفات المتحدث الجيد والمفردات المستخدمة في الحديث وأساليب إدارة الحديث وقواعده ، مستعرضة في لقائها أهم عناصر الحديث التي ترتكز على الإلمام والثقة .
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14:57ت م
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