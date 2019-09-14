ميون- تعز 15 محرم 1441 هـ الموافق 14 سبتمبر 2019 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 400 سلة غذائية، تزن 29 طنًا و600 كيلو غرام في جزيرة ميون التابعة لمحافظة تعز، من خلال ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية، يستفيد منها 1,200 فرد.ويأتي التوزيع في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة، ممثلة بالمركز، للشعب اليمني الشقيق.//انتهى//15:02ت م0061