لندن 15 محرم 1441 هـ الموافق 14 سبتمبر 2019 م واساهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم بتصريح رئيس الوزراء البريطاني الأسبق ديفيد كاميرون إنه لا يستبعد إجراء استفتاء ثان بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي، وموضحاً بأنه لا يمكن استبعاد الأمر الآن، لأنه يجب إيجاد بعض السبل لحل الجمود الحالي.ونقلت صحف السبت إعلان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أنه متفائل بحذر بشأن التوصل إلى اتفاق حول خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي قبل جولة محادثاته الأولى مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل .ولفتت الصحف إلى إعلان بريطانيا و فرنسا وألمانيا عن "قلقها العميق" حيال انتهاكات إيران للاتفاق المبرم في عام 2015، داعية إلى التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة.وفي الشأن الاقتصادي : تناولت الصحف رفض بورصة لندن للأوراق المالية رسمياً عرضاً للاستحواذ عليها من جانب منافستها في هونغ كونغ، مشيرةً إلى بأن هناك عيوب "جوهرية" ومخاوف بشأن علاقاتها بحكومة هونغ كونغ.كما تطرقت الصحف البريطانية إلى الانتخابات الرئاسية في تونس وذلك قبل يوم واحد من موعد التصويت، مستعرضة أبرز المرشحين في الانتخابات الرئاسية المنتظرة يوم الأحد، ومشيرة إلى أن الناخبين سيختارون من بين 26 مرشحا .// انتهى //15:25ت م0066