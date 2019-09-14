سكاكا 15محرم 1441 هـ الموافق 14سبتمبر 2019 م واسنظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجِوف ممثلة في إدارة الموهوبات، ملتقى استهدف معلمات ومنسقات الموهبة في المدارس تحت عنوان "بالموهبة ترتقي" ، وذلك على مسرح الإدارات التعليمية.وأكدت المساعدة للشؤون التعليمية الدكتورة جميلة بنت كساب الشايع على ضرورة التركيز على الموهوبات باعتبارهن الثروة الحقيقية والطاقة الدافعية نحو التقدم الحضاري، وإيجاد بيئة علمية إبداعية تنافسية محفزة، والسعي بالكشف عن الموهوبات وتعزيزهن، مثمنة للجهود المبذولة من إدارة الموهوبات في رعايتهن وتمكينهن وصقل الموهبة لدى الطالبات.من جانبها، أوضحت مديرة إدارة الموهوبات ماجدة بنت رياض الدندني خطة تدريب الطالبات على مسابقة الأولمبياد الوطني للإبداع العالمي، وتقديم برامج علمية متخصصة وفق ميول الطالبات الموهوبات واتجاهاتهن، ورفع الكفايات المهنية والعلمية بالتدريب المستمر وفق التطورات الحديثة.وأشارت إلى أنه سيتم دراسة أثر البرامج الإثرائية على الطالبات الموهوبات، والاهتمام بعملية التوثيق للبرامج وإعداد التقارير الدورية عن البرامج والإنجازات ومعوقات الأداء وسبل التغلب عليها.واشتمل الملتقى على محاور عدة، حيث قدمت مديرة مركز رعاية الموهوبات أميرة الحماص المحور الأول بعنوان "مركز الموهوبات من الاكتشاف إلى الابتكار إلى التمكين"، فيما قدمت فوزة الشامخ المحور الثاني بعنوان "برنامج الرعاية المدرسية"، والمحور الثالث لانتصار العقيل بعنوان "فصول الموهوبات ودورها في احتضان ورعاية مواهب الطالبات"، والمحور الرابع للطالبة رنيم المغرق بعنوان "تجربة الموهوبة".وفي الختام، كرمت الشايع الطالبة انجي عبدالحميد محمد من مدرسة الأولى المتوسطة بدومة الجندل، وأصايل محمد رخاء الحسيب من مدرسة الأولى المتوسطة للتحفيظ باللقائط، رنيم محمد المغرق من مدرسة الثانية الثانوية بسكاكا.//انتهى//15:30ت م0067