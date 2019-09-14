سياسي / رئيس الوزراء السوداني يلتقي الرئيس الإريتري
السبت 1441/1/15 هـ الموافق 2019/09/14 م واس
الخرطوم 15 محرم 1441 هـ الموافق 14 سبتمبر 2019 م واس
التقى رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك اليوم ، الرئيس الإريتري أساسي أفورقي الذى يزور الخرطوم حاليًا .
وأوضح وزير رئاسة مجلس الوزراء السوداني عمر بشير مانيس في تصريح صحفي : أن اللقاء أمن على أهمية التعاون المشترك في كافة المجالات التي من شأنها أن تدفع العلاقات بين البلدين إلى آفاق أرحب، مؤكداً أن اللقاء بحث سبل تطوير علاقات الجوار بين البلدين .
// انتهى //
16:07ت م
0070