الخرطوم 15 محرم 1441 هـ الموافق 14 سبتمبر 2019 م واسالتقى رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك اليوم ، الرئيس الإريتري أساسي أفورقي الذى يزور الخرطوم حاليًا .وأوضح وزير رئاسة مجلس الوزراء السوداني عمر بشير مانيس في تصريح صحفي : أن اللقاء أمن على أهمية التعاون المشترك في كافة المجالات التي من شأنها أن تدفع العلاقات بين البلدين إلى آفاق أرحب، مؤكداً أن اللقاء بحث سبل تطوير علاقات الجوار بين البلدين .// انتهى //16:07ت م0070