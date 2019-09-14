ابوظبي 15 محرم 1441 هـ الموافق 14 سبتمبر 2019 م واساستنكرت دولة الإمارات العربية المتحدة بشدة الهجوم الإرهابي بطائرات بدون طيار "درون" الذي استهدف صباح اليوم معملين تابعين لشركة أرامكو في محافظة بقيق وهجرة خريص ، مما أدى إلى اندلاع حريقين تمت السيطرة عليهما والحد من انتشارهما.ونددت دولة الإمارات العربية المتحدة بهذا العمل الإرهابي والتخريبي واعتبرته دليلا جديدا على سعي الجماعات الإرهابية إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.وأضاف البيان أن أمن دولة الإمارات وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة يعد تهديدًا لمنظومة الأمن والاستقرار في الإمارات.// انتهى //16:43ت م0077