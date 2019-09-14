موهيلي 15 محرم 1441 هـ الموافق 14 سبتمبر 2019 م واسأجرى الفريق الطبي التطوعي لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لجراحة الأطفال والجراحات العامة في حملته الطبية التطوعية لجراحة الأطفال والجراحة العامة في جزيرة موهيلي بجمهورية القمر المتحدة، عمليات جراحية متنوعة.وتم الكشف خلال ستة أيام من الحملة على أكثر من 370 مريضا في العيادات الخارجية، وإجراء 109 عمليات تكللت جميعها بحمدالله بالنجاح، وتنوعت مابين الفتق الأربي، والفتق السري، والفتق الأربي المرتجع، والقيلة المائية، والخصية المهاجرة، والأورام الدهنية، وأورام الغدة الدرقية، وأورام المسالك البولية ، وأورام الغدة الدرقية، والعيوب الخلقية في المسالك البولية، والبروستات، وحصوات المسالك البولية ، والكيس المائي، واستئصال الزائدة الدودية، فضلا عن استئصال ورم في الخصية لطفل عمره 14 عاما.وتُعد هذه الحملة الطبية في إطار الأعمال التطوعية التي يقوم بها المركز تحقيقًا لرؤية المملكة 2030، كما تأتي ضمن سلسلة الحملات التطوعية المتنوعة التي يمولها وينفذها المركز في العديد من البلدان بتوجيهات كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.//انتهى//17:10ت م0085