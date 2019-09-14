الرياض 15 محرم 1441هـ الموافق 14 سبتمبر 2019 م واسأوقعت قرعة التصفيات المؤهلة لبطولة العالم لكرة الطاولة للفرق(كوريا 2020) والتي ستنطلق منافساتها غدًا في إندونيسيا المنتخب السعودي في المجموعة G بجانب منتخبي مكاو ، والفلبين ، حيث ستشهد التصفيات مشاركة أكثر من 140 لاعب ولاعبة يمثلون 32 دولة من مختلف دول العالم.وتتنافس الفرق التي تم تقسيمها إلى 8 مجموعات على الفوز ببطاقات التأهل ، حيث يتأهل متصدر كل مجموعة إلى جانب أفضل أربعة منتخبات تحصل على المركز الثاني ، إلى النهائيات التي ستقام في شهر مارس 2020 .حضر القرعة من الجانب السعودي المشرف العام على المنتخبات السعودية لكرة الطاولة عضو مجلس إدارة الاتحاد عبدالعزيز الطاهر و مدرب المنتخب السعودي يوسف ربيع .وأكد المشرف العام على المنتخبات عبدالعزيز الطاهر جاهزية لاعبي المنتخب السعودي لخوض غمار المنافسات والتأهل إلى مونديال العالم .// انتهى//17:13ت م0086