رياضي/ قرعة تصفيات بطولة العالم لكرة الطاولة : المنتخب السعودي في المجموعة G بجانب منتخبي مكاو والفلبين
السبت 1441/1/15 هـ الموافق 2019/09/14 م واس
الرياض 15 محرم 1441هـ الموافق 14 سبتمبر 2019 م واس
أوقعت قرعة التصفيات المؤهلة لبطولة العالم لكرة الطاولة للفرق(كوريا 2020) والتي ستنطلق منافساتها غدًا في إندونيسيا المنتخب السعودي في المجموعة G بجانب منتخبي مكاو ، والفلبين ، حيث ستشهد التصفيات مشاركة أكثر من 140 لاعب ولاعبة يمثلون 32 دولة من مختلف دول العالم.
وتتنافس الفرق التي تم تقسيمها إلى 8 مجموعات على الفوز ببطاقات التأهل ، حيث يتأهل متصدر كل مجموعة إلى جانب أفضل أربعة منتخبات تحصل على المركز الثاني ، إلى النهائيات التي ستقام في شهر مارس 2020 .
حضر القرعة من الجانب السعودي المشرف العام على المنتخبات السعودية لكرة الطاولة عضو مجلس إدارة الاتحاد عبدالعزيز الطاهر و مدرب المنتخب السعودي يوسف ربيع .
وأكد المشرف العام على المنتخبات عبدالعزيز الطاهر جاهزية لاعبي المنتخب السعودي لخوض غمار المنافسات والتأهل إلى مونديال العالم .
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17:13ت م
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