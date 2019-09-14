الأحساء 15 محرم 1441 هـ الموافق 14 سبتمبر 2019 م واستنفذ الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الأحساء حاليا مبادرة التعلم مدى الحياة "استدامة" التي تستهدف الكبار ( بنين ــ بنات ) الذين لم يلتحقوا بالتعليم لتزويدهم بالمهارات اللازمة لمحو أميتهم وتعزيز قيم التعلم مدى الحياة ، وذلك ضمن مبادرات برنامج التحول الوطني لتحقيق رؤية المملكة 2030م .وسعت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الأحساء ممثلة في إدارة تعليم الكبار على أهمية حق التعليم للكبار للمساهمة في بناء المواطن السعودي ، بتوجيهات من مدير عام التعليم بمحافظة الاحساء أحمد بن محمد بالغنيم وبمتابعة حثيثة من مساعدي المدير العام للشئون التعليمية حمد بن حمد العيسى وخلود بنت صالح الكليبي .وتضمنت مبادرة التعلم مدى الحياة (استدامة) استهداف الكبار حيث تسعى إدارة التعليم الوصول إلى أماكن الأميين والقضاء عليها، والتي تؤكد على أهمية حق التعليم للكبار للمساهمة في بناء المواطن السعودي ، ليتم التوسع في تعليم الكبار ومحو الأمية من خلال العديد من البرامج تتمثل في (مدارس تعليم الكبار – برامج مجتمع بلا أمية – الحملات الصيفية – قوافل النور – الأحياء المتعلمة)وبينت احصائية لمدارس ومراكز وبرامج تعليم الكبار (بنين – بنات) أهمية تلك البرامج والمبادرات ففي البنين بلغ عدد الملتحقين بجميع المراحل بمدارس تعليم الكبار2780 دارس ، ومدارس تعليم الكبار بنات 470 دارسة ، وبلغ عدد الأحياء المتعلمة للبنين" 3 " و المستفيدين 264 دارس ، و عدد الأحياء المتعلمة للبنات " 6 " وعدد المستفيدات 3000 الاف دارسة ، كما تم تنفيذ حملات صيفية في عام 1438/1439هـ استهدفت الأميات في القرى والهجر حيث بلغ عدد المستفيدات 400 دارسة .// انتهى //17:15ت م0087