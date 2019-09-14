ثقافي/ تعليم الأحساء : برامج مستدامة لتعليم الكبار للحد من الأمية
السبت 1441/1/15 هـ الموافق 2019/09/14 م واس
الأحساء 15 محرم 1441 هـ الموافق 14 سبتمبر 2019 م واس
تنفذ الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الأحساء حاليا مبادرة التعلم مدى الحياة "استدامة" التي تستهدف الكبار ( بنين ــ بنات ) الذين لم يلتحقوا بالتعليم لتزويدهم بالمهارات اللازمة لمحو أميتهم وتعزيز قيم التعلم مدى الحياة ، وذلك ضمن مبادرات برنامج التحول الوطني لتحقيق رؤية المملكة 2030م .
وسعت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الأحساء ممثلة في إدارة تعليم الكبار على أهمية حق التعليم للكبار للمساهمة في بناء المواطن السعودي ، بتوجيهات من مدير عام التعليم بمحافظة الاحساء أحمد بن محمد بالغنيم وبمتابعة حثيثة من مساعدي المدير العام للشئون التعليمية حمد بن حمد العيسى وخلود بنت صالح الكليبي .
وتضمنت مبادرة التعلم مدى الحياة (استدامة) استهداف الكبار حيث تسعى إدارة التعليم الوصول إلى أماكن الأميين والقضاء عليها، والتي تؤكد على أهمية حق التعليم للكبار للمساهمة في بناء المواطن السعودي ، ليتم التوسع في تعليم الكبار ومحو الأمية من خلال العديد من البرامج تتمثل في (مدارس تعليم الكبار – برامج مجتمع بلا أمية – الحملات الصيفية – قوافل النور – الأحياء المتعلمة)
وبينت احصائية لمدارس ومراكز وبرامج تعليم الكبار (بنين – بنات) أهمية تلك البرامج والمبادرات ففي البنين بلغ عدد الملتحقين بجميع المراحل بمدارس تعليم الكبار2780 دارس ، ومدارس تعليم الكبار بنات 470 دارسة ، وبلغ عدد الأحياء المتعلمة للبنين" 3 " و المستفيدين 264 دارس ، و عدد الأحياء المتعلمة للبنات " 6 " وعدد المستفيدات 3000 الاف دارسة ، كما تم تنفيذ حملات صيفية في عام 1438/1439هـ استهدفت الأميات في القرى والهجر حيث بلغ عدد المستفيدات 400 دارسة .
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17:15ت م
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