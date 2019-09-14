الشمال السوري 15 محرم 1441 هـ الموافق 14 سبتمبر 2019 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول سلالاً غذائية للمحتاجين في عدة مخيمات في الشمال السوري.وجرى توزيع 2,007 سلال غذائية في مخيمات روتكو، الشهداء، قميناس، سرمين، الدوير ، سوق البطاطا، البادية، النجار، الأمل، الرحمة وعدد من المخيمات العشوائية في مناطق سراقب وسرمين ومعرة مصرين في الشمال السوري، يستفيد منها 12,062 فرد.ويأتي ذلك في إطار المساعدات المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب السوري الشقيق.//انتهى//17:19ت م0090