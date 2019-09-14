عام / مسؤول سودانى يلتقى وفدا فرنسيا من وزارتي التعاون الدولي والمساعدات الانسانية
السبت 1441/1/15 هـ الموافق 2019/09/14 م واس
الخرطوم 15 محرم. 440 ه الموافق14 سبتمبر 209 واس
التقى وكيل وزارة المالية السوداني الدكتور عبد المنعم محمد الطيب اليوم، الوفد الفرنسي الفني المشترك بين وزارتي التعاون الدولي و المساعدات الإنسانية الفرنسية برئاسة جان فرانسوا الذي يزور الخرطوم حالياً .
وجرى خلال اللقاء بحث الترتيبات اللازمة والكفيلة في المرحلة القادمة والتي تأتي في مجالات التعاون بين البلدين لا سيما المجال الاقتصادي والوقوف على أولويات السودان واحتياجاته في المرحلة المقبلة ، إضافة إلى بحث التحضير لزيارة المرتقبة لوزير الخارجية الفرنسي للسودان في السادس عشر من الشهر الجاري .
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17:28ت م
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