الخرطوم 15 محرم. 440 ه الموافق14 سبتمبر 209 واسالتقى وكيل وزارة المالية السوداني الدكتور عبد المنعم محمد الطيب اليوم، الوفد الفرنسي الفني المشترك بين وزارتي التعاون الدولي و المساعدات الإنسانية الفرنسية برئاسة جان فرانسوا الذي يزور الخرطوم حالياً .وجرى خلال اللقاء بحث الترتيبات اللازمة والكفيلة في المرحلة القادمة والتي تأتي في مجالات التعاون بين البلدين لا سيما المجال الاقتصادي والوقوف على أولويات السودان واحتياجاته في المرحلة المقبلة ، إضافة إلى بحث التحضير لزيارة المرتقبة لوزير الخارجية الفرنسي للسودان في السادس عشر من الشهر الجاري .// انتهى //17:28ت م0091