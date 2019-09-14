بيشة 15 محرم 1441 هـ الموافق 14 سبتمبر 2019 م واسنظمت اللجنة الثقافية بمحافظة بيشة، أمس، ندوة بعنوان " بيشة في عيون الرحالة" قدمها الباحث والمؤرخ علي بن عبدالله العقل ، وذلك ضمن فعاليات مهرجان الصفري 2019.وتناول العقل في محاضرته التي القاها على مسرح الفعاليات بسوق التمور ، الأهمية التاريخية والاقتصادية التي اكتسبتها مدينة بيشة منذ القدم، ودورها في إمداد الجزيرة العربية بالتمور ومستلزمات صناعة الخوص.واستعرض العقل في حديثه أهم مقالات الكتاب والمؤرخين والرحالة الذين تناولوا بيشه في كتبهم، وماذا قالوا عنها، وما تميزت به منذ القدم خاصة أنها من أهم محطات القوافل التجارية، حيث تعد محوراً هاماً وأساسياً يربط جنوب المملكة بشمالها وغربها وشرقها، وتشتهر بالعديد من الأسواق الشعبية التاريخية الهامة، مشيراً إلى أن محافظة بيشة تميزت في الماضي عن غيرها بسبب موقعها الجغرافي ووصف أسواقها بالموانئ التجارية البرية ومحطة استراحة وانتظار للقوافل القادمة من اليمن ونجد والشام.ونوه العقل بالمكانة الاستراتيجية التي تحتلها بيشة كونها تقع على أحد فروع "درب البخور" الذي يربط الجزيرة العربية بدول حوض البحر المتوسط، ويعتبره الباحثون شرياناً اقتصادياً، وعلامة حضارية تدل على القرون الميلادية الأولى في أرض شبه الجزيرة العربية.// انتهى //17:39ت م0093