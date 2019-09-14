الأحساء 15 محرم 1441 هـ الموافق 14 سبتمبر 2019 م واسوقعت غرفة الأحساء والمعهد الوطني للتدريب الصناعي (NITI) في الأحساء أمس الأول ، مذكرة تفاهم تهدف إلى خدمة القطاع الخاص في المجالات التدريبية والتجارية والاستشارية وتفعيل برامج الشراكة والتنمية المجتمعية وتدريب وتأهيل القوى العاملة الوطنية.ومثل الغرفة في توقيع المذكرة أمين عام الغرفة الدكتور إبراهيم آل الشيخ مبارك ، فيما وقعها عن المعهد المدير التنفيذي المهندس وليد الخضير .وجاء توقيع هذه الاتفاقية إثر زيارة عمل قام بها وفد من الغرفة إلى المعهد في إطار دعم وتفعيل علاقة التعاون الممتدة بين الغرفة والمعهد لتكون بمثابة شراكة تنموية لتعزيز آفاق وخطط التنمية الاجتماعية والصناعية في الأحساء ، بما يعزز من أهداف التنسيق والتعاون البرامجي الطموحة الهادفة إلى ترسيخ التحول المعرفي في الاقتصاد السعودي بشكل عام، وفي قطاع الصناعة بشكل خاص.وقد اطلع وفد الغرفة الذي ضم إلى جانب الأمين العام كل من مساعد الأمين لخدمات العملاء أحمد المنصور ومدير الشراكات المجتمعية بدر الحليبي ومدير الاتصال المؤسسي بالغرفة خالد القحطاني، خلال الزيارة على مجسم مصغر للمعهد قبل أن يعرفهم على منشآت المعهد التعليمية والترفيهية والخدمية والقاعات التدريبية والتجهيزات التقنية بالمعهد والورش التدريبية المصممة بمعايير عالية الجودة، كما اطلعوا على أقسامه وأنواع التدريب المتبعة فيه، والمقررات التي تدرس للطلاب، والأهداف العامة للمعهد فضلًا عن انجازاته المختلفة.ويعد المعهد الوطني للتدريب الصناعي (NITI)، مشروع غير ربحي مشترك بين أرامكو السعودية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ويهدف إلى استقطاب خريجي الثانوية العامة والكليات التقنية، من خلال برامج تدريب متدرجة رفيعة المستوى تلبي حاجات السوق من مختلف المهن الصناعية.// انتهى //17:56ت م0095