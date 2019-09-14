مسقط 15 محرم 1441 هـ الموافق 14 سبتمبر 2019 م واسأعربت سلطنة عمان عن رفضها لتصريح رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو، بفرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت في الضفة الغربية المحتلة.وقالت وزارة الخارجية في سلطنة عمان في بيان اليوم : إن السلطنة ترفض هذه التصريحات، وتؤكد دعمها للشعب الفلسطيني في كل الجهود التي تبذل لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.// انتهى //18:19ت م0099