واقادوقو 15 محرم 1441 هـ الموافق 14 سبتمبر 2019 م واسانطلقت اليوم بالعاصمة البوركينابية واغادوغو أعمال قمة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "ايكواس" حول الإرهاب ، بمشاركة دول الساحل الخمس التي تضم بوركينا فاسو ومالي وموريتانيا والنيجر وتشاد، إضافة إلى ممثلين عن عدة دول، من بينها المغرب والجزائر وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.وأكد رئيس بوركينا فاسو، روك مارك كريستيان كابوري، في كلمة الافتتاحية ، أن هذه القمة، ستكون فرصة لاتخاذ إجراءات قوية في المنطقة للقضاء على الإرهاب وخلق ظروف ملائمة للعيش الكريم ، مشددًا على أن الإرهاب ليست له حدود، وجميع دول المنطقة معنية به .يذكر أن المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا المعروفة "إيكواس" أنشأت في شهر مايو عام 1975 بموجب اتفاقية " لاجوس " التي وقعتها خمس عشرة دولة من دول المنطقة، بعد جهود ومساع وتجارب كثيرة بذلتها وخاضتها هذه الدول على مدار سنين طويلة للوصول إلى تكتل يجمع بينها ويوحد قدراتها الاقتصادية ومواقفها السياسية ويضمن لها الاستقرار الأمني .// انتهى //18:26ت م0100