سياسي / الحكومة الأردنية تدين العمل الإرهابي الذي استهدف معملين تابعين لشركة " أرامكو"
السبت 1441/1/15 هـ الموافق 2019/09/14 م واس
عمّان 15 محرم 1441 هـ الموافق 14 سبتمبر 2019 م واس
أدانت الحكومة الأردنية اليوم، الهجوم الإرهابي الآثم بطائرات بدون طيار "درون" الذي استهدف صباح اليوم معملين تابعين لشركة " أرامكو" في محافظة بقيق وهجرة خريص، مما أدى إلى اندلاع حريقين تمت السيطرة عليهما والحد من انتشارهما.
وعد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سفيان القضاة، هذا العمل الإرهابي المدان ، تصعيداً جديدا خطيراً يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار ويزيد من التوتر في المنطقة .
وأكد في بيان صحفي، تضامن الأردن الكامل ووقوفه إلى جانب الأشقاء في المملكة العربية السعودية في كل ما يتخذونه من إجراءات للحفاظ على أمنهم واستقرارهم والتصدي للإرهاب بكل صوره وأشكاله.
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