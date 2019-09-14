اجتماعي / مركز التنمية الاجتماعية بحفر الباطن ينظم ورشة عمل لجمعيات تحفيظ القرآن ومكاتب الدعوة والارشاد
السبت 1441/1/15 هـ الموافق 2019/09/14 م واس
حفرالباطن 15 محرم 1441 هـ الموافق 14 سبتمبر 2019 م واس
نظم مركز التنمية الاجتماعية بحفر الباطن اليوم ورشة عمل تدريبية لجمعيات تحفيظ القرآن الكريم ومكاتب الدعوة والإرشاد لشرح لائحة وأنظمة الجمعيات الأهلية ودليل الحسابات الموحد ، وتضمنت الورشة الإجابة على تساؤلات المشاركين بعد انتقال الإشراف الإداري والمالي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية .
حضر اللقاء ممثلي الجمعيات والمكاتب التي تقع في محافظة حفر الباطن ومحافظة الخفجي ومحافظة النعيرية ومحافظة القرية العليا .
// انتهى //
18:34ت م
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