حفرالباطن 15 محرم 1441 هـ الموافق 14 سبتمبر 2019 م واسنظم مركز التنمية الاجتماعية بحفر الباطن اليوم ورشة عمل تدريبية لجمعيات تحفيظ القرآن الكريم ومكاتب الدعوة والإرشاد لشرح لائحة وأنظمة الجمعيات الأهلية ودليل الحسابات الموحد ، وتضمنت الورشة الإجابة على تساؤلات المشاركين بعد انتقال الإشراف الإداري والمالي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية .حضر اللقاء ممثلي الجمعيات والمكاتب التي تقع في محافظة حفر الباطن ومحافظة الخفجي ومحافظة النعيرية ومحافظة القرية العليا .// انتهى //18:34ت م0103