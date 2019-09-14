القاهرة 15 محرم 1441هـ الموافق 14 سبتمبر 2019 م واسأدان رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي، بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الجبان بطائرات بدون طيار "درون" الذي استهدف صباح اليوم معملين تابعين لشركة " أرامكو" في محافظة بقيق وهجرة خريص، مما أدى إلى اندلاع حريقين تمت السيطرة عليهما والحد من انتشارهما.وقال رئيس البرلمان العربي في بيان له اليوم : إن استهداف المعملين يُعد عملاً إرهابياً جباناً، ضمن مخطط لاستهدف المنشآت الحيوية والاقتصادية، مطالباً المجتمع الدولي بالتحرك العاجل للتصدي لهذه الأعمال الإرهابية ومحاسبة المخططين والداعمين والممولين والذين يقفون خلفها سواء كانوا أفراداً أو جماعات أو دولاً.وعبر رئيس البرلمان العربي عن ثقته التامة في قدرة المملكة العربية السعودية على حماية منشآتها الحيوية والاقتصادية، وتصديها بحزم للجماعات الإرهابية، مؤكداً تضامن البرلمان العربي التام مع المملكة، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية منشآتها الحيوية والاقتصادية ضد كل من يحاول المساس بأمنها واستقرارها.//انتهى //18:49ت م0105