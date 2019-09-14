السيح 15 محرم 1441 هـ الموافق 14 سبتمبر 2019 م واستقيم الجمعية الخيرية بمحافظة الدلم الأربعاء القادم دورة تدريبية بعنوان مهارات كتابة الوصية يقدمها رئيس مجلس إدارة مركز واقف الشيخ سليمان الجاسر ، وذلك في مبنى الجمعية على طريق الملك عبدالله في الدلم.وتتناول الدورة عدة محاور منها حكم الوصية وأركانها وشروطها ، وأنواع الأوصياء ومصارف الوصية و ماتثبت به الوصية ، وحالات بطلان الوصية والمضارة في الوصية ، ومهارات كتابة الوصية وفنون صياغتها وتوثيقها.وتأتي الدورة ضمن سلسلة المناشط المجتمعية التي تنظمها الجمعية الهادفة إلى إثراء المعرفة.// انتهى //19:22ت م0109