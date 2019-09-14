الرياض 15 محرم 1441هـ الموافق 14 سبتمبر 2019 م واسحقق لاعب المنتخب السعودي للمبارزة ‏عبدالكريم الحليفي ، الميدالية الذهبية في بطولة الجولة الآسيوية لسلاح الإبيه المقامة حاليا في الكويت .وجاء تتويج الحليفي بالذهب بعد فوزه اليوم على الكويتي سلطان حسن في نهائي البطولة الآسيوية ، فيما حقق زميله أحمد الفيحاني الميدالية البرونزية.وسيختتم المنتخب السعودي مشاركته غدًا في سلاح السايبر والذي يمثله كلا من علي البحراني ومحمد العمرو وراشد المطيري وزياد المطيري وسعود المطيري وجاسر البكر وعبدالله المنسف.يذكر أن عدد ميداليات الأخضر السعودي ارتفعت إلى 3 ميداليات بعد أن حصد إبراهيم الهديب الميدالية الذهبية في سلاح الفويل أول أيام البطولة.// انتهى//19:46ت م0110