تبوك 15 محرم 1441 هـ الموافق 14 سبتمبر 2019 م واستواصل الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمنطقة الشمالية، تنفيذ الفعاليات التثقيفية الخاصة باليوم العربي للأرصاد الجوية، من خلال تنظيم ورشة عمل غداً بعنوان " التوقعات الآنية والتحذيرات " بمشاركة عدة جهات حكومية، وتهدف إلى التعريف بآليات نظام الإنذار المبكر والتوقعات الآنية وكيفية الاستفادة منها، والتي يقدمها مدير أرصاد تبوك فرحان العنزي، وذلك بمقر فرع الهيئة بتبوك.وبين مدير عام الهيئة بالمنطقة الشمالية المهندس ثامر البلوي, أن تنظيم هذه الورشة يأتي ضمن احتفالات الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة باليوم العربي للأرصاد الجوية والذي يقام هذا العام تحت شعار "الأرصاد الجوية وحماية الأرواح والممتلكات", مشيرا إلى أن هذه الفعالية تأتي استكمالًا للفعاليات التي تنفذها الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمنطقة الشمالية, حيث سبق وأن قامت الهيئة و على مدى اليومين الماضيين بتنظيم معرضاً تثقيفيًّا للتعريف بدور الأرصاد الجوية في حماية الأرواح والممتلكات وذلك بالمكان مول بتبوك, والذي ضم عروضاً مرئية للتعريف بالخدمات التي تقدمها الهيئة بالإضافة إلى صور التوقعات الجوية وأجهزة لقياس المطر والرطوبة والرياح والضغط الجوي ورصد الطبقات الجوية وعرض مباشر لنظام الإنذار المبكر في مجال الظواهر الجوية، وكذلك التعرف على إدارة الأزمات والكوارث الجوية وأنواع السحب وخطرها, وعرض لما وصلت له الهيئة من تطور في منظومة قدراتها الأرصادية و التقنيات الحديثة التي أسهمت -بمشيئة الله تعالى- في دقة رصد الظواهر الجوية والمخاطر المتعلقة بالطقس والمناخ, وأثر ذلك على سلامة الأرواح والممتلكات.// انتهى //19:52ت م0111