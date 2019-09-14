القاهرة 15 محرم 1441هـ الموافق 14 سبتمبر 2019 م واسأدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بأشد العبارات استهداف معملين تابعين لشركة أرامكو في بقيق وخريص باستخدام طائرات مسيرة.وقالت الجامعة العربية في بيان صادر عن الأمانة العامة اليوم، إن هذه الهجمات تُعد تصعيداً خطيراً، مؤكدا تضامن الجامعة العربية بشكل كامل مع المملكة العربية السعودية، وتأييدها للإجراءات كافة التي تتخذها المملكة من أجل تأمين أراضيها في مواجهة هذا العدوان.// انتهى //20:41ت م0113