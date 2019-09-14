الجزائر 15 محرم 1441 هـ الموافق 14 سبتمبر 2019 م واسأدانت الجزائر بشدة الهجوم الذي تعرض له معملان تابعان لشركة "أرامكو" اليوم في محافظة بقيق وهجرة خريص بطائرات بدون طيار.وجاء في بيان أصدره الناطق باسم وزارة الخارجية الجزائرية السفير عبدالعزيز بن علي الشريف "نعبر عن شجبنا واستنكارنا لكل ما من شأنه النيل من مقدرات المملكة العربية السعودية" مؤكدًا تضامن بلاده مع المملكة ضد هذا الهجوم الإرهابي.//انتهى//21:02ت م0114