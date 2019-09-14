لندن 15 محرم 1441 هـ الموافق 14 سبتمبر 2019 م واسأدانت المملكة المتحدة الهجوم الذي استهدف معمليْن لشركة أرامكو في محافظة بقيق وهجرة خريص عبر طائرات بدون طيار .وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية في بيان رسمي:" إن تهديد المناطق المدنية والبنية التحتية التجارية أمر خطير واستفزازي وغير مقبول على الإطلاق"مؤكدا التزام المملكة المتحدة بدعم أمن المملكة العربية السعودية.// انتهى //21:03ت م0115