سياسي / المملكة المتحدة تدين الهجوم الذي استهدف معملين لشركة أرامكو
السبت 1441/1/15 هـ الموافق 2019/09/14 م واس
لندن 15 محرم 1441 هـ الموافق 14 سبتمبر 2019 م واس
أدانت المملكة المتحدة الهجوم الذي استهدف معمليْن لشركة أرامكو في محافظة بقيق وهجرة خريص عبر طائرات بدون طيار .
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية في بيان رسمي:" إن تهديد المناطق المدنية والبنية التحتية التجارية أمر خطير واستفزازي وغير مقبول على الإطلاق"مؤكدا التزام المملكة المتحدة بدعم أمن المملكة العربية السعودية.
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