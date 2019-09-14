الرياض 15 محرم 1441هـ الموافق 14 سبتمبر 2019 م واستعادل فريقا الهلال والفيحاء بهدف لكل منهما في المباراة التي أقيمت اليوم على ملعب جامعة الملك سعود بمدينة الرياض ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.تقدم الهلال عن طريق لاعبه نواف العابد في الدقيقة 50 من عمر اللقاء قبل أن يدرك الفيحاء التعادل في الدقيقة الرابعة من الوقت الإضافي عن طريق أرسينيو مارتينيز.وبهذه النتيجة رفع الهلال رصيده لـ 7 نقاط في الصدارة بفارق الأهداف عن النصر ، فيما ارتفع رصيد الفيحاء لـ 5 نقاط في المركز الرابع .// انتهى//21:21ت م0118