الرياض 15 محرم 1441هـ الموافق 14 سبتمبر 2019 م واسحسم التعادل الإيجابي مواجهة أبها مع ضيفه الرائد بهدف لكل منهما في المباراة التي أقيمت اليوم على إستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة ضمن مواجهات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.تقدم الرائد أولاً عن طريق جلال الداودي من ركلة جزاء في الدقيقة 22 قبل أن يدرك أبها التعادل سريعاً في الدقيقة 26 عن طريق أمين العطوشي.ورفع أبها رصيده لـ 4 نقاط في المركز السابع ، فيما حصد الرائد أول نقطة له هذا الموسم في المركز الرابع عشر.// انتهى//21:27ت م0120