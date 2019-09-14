جيزان 15 محرم ١٤٤١هـ الموافق 14 سبتمبر ٢٠١٩م واسنظّمت بلدية مركز القفل التابعة لمحافظة صامطة بالتعاون مع فرع المؤسسة العامة للتقاعد بجازان مساء اليوم برنامجاً تعريفياً بأنظمة التقاعد بحضور رئيس البلدية محمد بن حسن الحامضي ، وذلك في بقاعة الاحتفالات بالبلدية.وهدف البرنامج الذي قدمه كل من مدير عام المؤسسة العامة للتقاعد بمنطقة جازان وليد بن علي العطار والمستشار القانوني ناصر بن حسن أبو عقيل للتعريف بحقوق الموظف والمزايا التي يحصل عليها والواجبات المناطة به وفق الأنظمة، ودور مؤسسة التقاعد وما تقدمه من خدمات للموظف بعد إحالته للتقاعد.//انتهى//21:44ت م0122