عام / وكيل إمارة الشرقية يطلع على استعدادات الاحتفال باليوم الوطني
السبت 1441/1/15 هـ الموافق 2019/09/14 م واس
الدمام 15 محرم 1441 هـ الموافق 14 سبتمبر 2019 م واس
رأس وكيل إمارة المنطقة الشرقية الدكتور خالد بن محمد البتال اجتماعاً بديوان إمارة المنطقة الشرقية لبحث استعدادات الجهات المنظمة لاحتفالات ذكرى اليوم الوطني التاسع والثمانين ، وذلك بمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية .
وأكد الدكتور البتال على الأهمية البالغة لهذه المناسبة التي تتطلب ضرورة الاستعداد لظهور الاحتفالات بما يتناسب مع أهمية هذه الذكرى الوطنية ، بحيث تكون عند تطلع سمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه ومتنوعة وملائمة لمختلف فئات المجتمع .
وقد اطلع وكيل إمارة الشرقية خلال الاجتماع على برنامج الاحتفال في محافظات المنطقة والفعاليات والبرامج والأنشطة المختلفة التي ستصاحب الاحتفال ، مؤكدًا على توجيهات سمو أمير المنطقة وسمو نائبه على إظهار الفرحة وفتح المجال للجميع للمشاركة في هذه المناسبة العزيزة .
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