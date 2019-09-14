واقادوقو 15 محرم 1441 هـ الموافق 14 سبتمبر 2019 م واسشارك سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بوركينافاسو الدكتور وليد بن عبدالرحمن الحمودي في أعمال قمة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" حول الإرهاب، التي بدأت أعمالها اليوم بالعاصمة البوركينابية واقادوقو بمشاركة دول الساحل الخمس وهي: بوركينا فاسو ومالي وموريتانيا والنيجر والتشاد، إلى جانب ممثلين عن عدة دول.وتنصبّ جهود مجموعة دول الساحل الخمس على مكافحة الإرهاب وتوحيد جهود التنمية.مما يذكر أن المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا المعروفة "إيكواس" أنشئت عام 1975 بموجب اتفاقية لاجوس التي وقعتها 15 دولة من دول المنطقة.// انتهى //22:28ت م0127