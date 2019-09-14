الخرطوم 15 محرم 1441 هـ الموافق 14 سبتمبر 2019 م واستشارك السودان في مباحثات سد النهضة التي تبدأ غدا في العاصمة المصرية القاهرة وتستمر يومين, حيث يرأس وفد السودان للمباحثات وزير الري والموارد المائية البروفيسور ياسر عباس.وتتناول المباحثات التي يشارك فيها بجانب السودان مصر وأثيوبيا خيارات الملء الأول وتشغيل السد.ووقعت مصر وأثيوبيا والسودان في مارس 2015م اتفاقا يتضمن 10 مبادئ أساسية لحفظ الحقوق والمصالح المائية والتعاون على أساس التفاهم والمنفعة المشتركة وعدم التسبب بضرر لأي من الدول الثلاث.// انتهى //22:29ت م0128