الرياض 15 محرم 1441 هـ الموافق 14 سبتمبر 2019 م واسدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الاعتداء الذي نُفّذ بطائرات بدون طيار "درون" ضد معمليْن تابعيْن لشركة أرامكو في محافظة بقيق وهجرة خريص، ووصفه بأنه عمل إرهابي جبان، وتهديد سافر لأمن المملكة واستقرارها ومصالحها الحيوية.وقال الدكتور الزياني: إنّ استهداف معملي شركة أرامكو في المملكة محاولة لتعريض إمدادات الطاقة العالمية للخطر، لكنها لم تلق إلا الفشل الذريع، وظلت المملكة العربية السعودية بدورها الاقتصادي العالمي عصيّة على مخططاتهم الإجرامية، داعيا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم من هذه الأعمال الإرهابية الإجرامية والقوى الداعمة لها.// انتهى //22:47ت م0131