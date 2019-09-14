القاهرة 15 محرم 1441هـ الموافق 14 سبتمبر 2019 م واستوج المنتخب الأمريكي لناشئات الكرة الطائرة تحت 18 سنة ببطولة العالم المقامة حاليا بمصر، عقب الفوز على إيطاليا بثلاثة أشواط مقابل شوطين في المباراة النهائية التي أقيمت بصالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.واستطاع المنتخب الأمريكي حسم اللقاء بصعوبة لصالحه بنتائج أشواط 25-17 و19-25 و25-18 و22-25 و15- 10.يذكر أن البطولة أقيمت بمصر بمحافظتي الإسماعيلية والقاهرة خلال الفترة من 5 وحتى 14 سبتمبر الجاري بمشاركة 20 منتخبا.//انتهى//23:25ت م0132