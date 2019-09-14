جنيف 15 محرم 1441 هـ الموافق 14 سبتمبر 2019 م واسوثق تحالف حقوقي يمني 3544 حالة إخفاء قسري في اليمن ارتكبتها مليشيا الحوثي المدعومة من إيران خلال الفترة من سبتمبر 2014م وحتى ديسمبر 2018م في عدد من المحافظات.وذكر التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان في ندوة نظمها بمجلس حقوق الإنسان في جنيف أن من بين المخفيين 64 طفل و15 امرأة و 72 مسنا.وطالب التحالف في ورقة عمل المجتمع الدولي بالضغط على مليشيا الحوثي لكشف أماكن احتجاز المخفيين قسريا وتحديد مصيرهم ،وإيقاف عمليات الاخفاء القسري وإلزام مليشيا الحوثي بعدم التكرار ومحاسبة كل من قام بإخفاء شخص وجبر ضرر الضحايا وإدانة كافة أعمال الإخفاء القسري التي ارتكبها المتمردون الحوثيون.// انتهى //23:26ت م0133