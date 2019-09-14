رام الله 15محرم 1441 هـ الموافق 14 سبتمبر 2019 م واسأدانت الرئاسة الفلسطينية الهجوم الإرهابي الذي تعرض له معملين تابعين لشركة "أرامكو " في محافظة بقيق وهجرة خريص بطائرات بدون طيار.وأكدت الرئاسة الفلسطينية في بيان صدر عنها اليوم وقوف القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني إلى جانب المملكة العربية السعودية في مواجهة الاعتداءات الإرهابية، وعلى قدرة المملكة على الانتصار على الإرهاب والإرهابيين.وشددت الرئاسة على دعمها الكامل لكل الإجراءات التي تتخذها المملكة الهادفة للدفاع عن أراضيها وأمنها واستقرارها وحماية شعبها، مشيرة الى أن فلسطين وشعبها يحفظون للمملكة مواقفها المشرفة ووقوفها الدائم مع قضية فلسطين وكافة قضايا الأمتين العربية والإسلامية.//انتهى //23:38ت م0135